Посол Израиля отбывает из Туркменистана

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 января внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Моше Камхи. Его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе встречи посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности (с октября 2017 года), а также стороны подвели итоги развития сотрудничества между двумя странами в ходе работы Моше Камхи в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"