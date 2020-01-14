В МИД Туркменистана проведены встречи с делегациями структур ООН

АШХАБАД, 14 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 января ведомство иностранных дел посетили делегации структур Организации Объединенных Наций, прибывшие в Ашхабад для участия в открывшейся сегодня в туркменской столице конференции "Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития", которая была организована в рамках празднования 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

В частности, МИД посетили делегации региональных отделений Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Встречи были посвящены актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества, возможностей реализации новых совместных проектов и программ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"