В Ашхабаде проведена международная конференция

АШХАБАД, 15 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 января в Ашхабаде была проведена международная конференция "Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития", организованная в честь приближающегося празднования 25-й годовщины со дня принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В конференции приняли участие делегации структур Организаци Объединенных Наций, международных финансовых организаций, дипломаты.

Участников привествовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, который в своем выступлении отметил основные принципы внешнеполитического курса Туркменистана, направленность на сотрудничество с международными организациями.

В рамках конференции состоялось подписание годовых рабочих планов на текущий год год между Меджлисом Туркменистана и Детским фондом ООН, между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом ООН, между Министерством труда и социальной защиты Туркменистана и Детским фондом ООН, между Государственным комитетом по статистике Туркменистана и Детским фондом ООН, между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Детским фондом ООН, между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Детским фондом ООН, между Меджлисом Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения, между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения, между Министерством образования Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения, между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения, а также Годового совместного плана действий на 2020 год в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и представительством Организации Объединенных Наций о сотрудничестве в координации готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Работа конференции была продолжена в Министерстве иностранных дел Туркменистана в формате пленарных заседаний, темами которых стали: "Сотрудничество в гуманитарной сфере с учетом прав и интересов человека", "Сотрудничество, направленное на устойчивое экономическое и экологическое развитие", "Сотрудничество в социальной сфере, направленное на всеохватное здравоохранение и социальную защиту".

ИП "ТУРКМЕНинформ"