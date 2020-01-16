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Подведены итоги международной конференции в Ашхабаде
16.01.2020 11:49

АШХАБАД, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Участники завершившейся в Ашхабаде международной конференции "Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития" приняли обращение к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В документе говорится:

"

Мы, участники Международной конференции "Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития", посвященной празднованию в 2020 году 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана под девизом "Туркменистан - родина Нейтралитета", состоявшейся в городе Ашхабаде 14 января 2020 года под председательством Президента Туркменистана господина Гурбангулы Бердымухамедова,

Призывая к более тесному многостороннему сотрудничеству в современном мире во имя реализации целей и принципов, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций, укрепления международного мира и безопасности и обеспечения экономического, экологического, социального и гуманитарного развития,

Подчеркивая необходимость выполнения глобальных стратегий и программ Организации Объединенных Наций, в частности, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,

Отмечая, что 2020 год является началом десятилетия решительных действий, нацеленных на достижение всеми странами Целей Устойчивого Развития к 2030 году,

Особо отмечая, что реализация политики нейтралитета, способствует укреплению международной и региональной стабильности, выполняет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира,

Подчеркивая, что политика нейтралитета призвана поощрять использование превентивной дипломатии на основе многосторонности и политического диалога,

Отмечая в этой связи результативную деятельность Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии,

Поддерживая конструктивную внешнюю политику Туркменистана, основанную на позитивном нейтралитете, а также отмечая опыт Туркменистана, как эффективного партнера Организации Объединенных Наций в деле сохранения и поддержания политической стабильности на региональном и глобальном уровнях,

Приветствуя инициативу Туркменистана о создании Группы друзей Нейтралитета во имя мира и безопасности и о подготовке Свода правил по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов,

Подчеркивая, что проведение в 2021 году Международного года мира и доверия, провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организацией Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, представляет собой способ консолидации усилий международного сообщества по утверждению культуры мирного диалога в отношениях между государствами, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии,

Приветствуя решение Правительства Туркменистана провести в городе Ашхабаде 12 декабря 2020 года Международную конференцию высокого уровня: "Политика нейтралитета и ее значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития", посвященную 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и празднованию Международного дня нейтралитета,

Приветствуя приглашение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций к участию в масштабном и открытом глобальном диалоге о роли международного сотрудничества в построении будущего, в связи с 75-летием Организации Объединенных Наций,

Обращаемся к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с призывом

Продолжить всестороннюю поддержку сотрудничества Организации Объединенных Наций с нейтральными государствами в целях более широкого использования принципов нейтралитета и превентивной дипломатии в деле обеспечения международной безопасности и устойчивого развития,

Поддержать инициативы и мероприятия в рамках проведения в 2021 году Международного года мира и доверия, а также способствовать вовлечению государств-членов, фондов, программ и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций в деятельность по развитию и укреплению культуры мира и доверия, в том числе посредством образовательной и информационно-просветительской деятельности;

Способствовать активному вовлечению соответствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций в процесс организации и проведения в городе Ашхабаде 12 декабря 2020 года Международной конференции высокого уровня: "Политика нейтралитета и ее значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития", а также более активному участию стран-членов Организации в работе предстоящего форума".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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