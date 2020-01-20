Туркменская делегация посетила Швейцарию

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром спорта и молодежной политики Даянчем Гулгельдыевым посетила Швейцарию.

Поездка была предпринята с целью проведения в Лозанне встреч с президентом Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти, президентом Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов Робином Митчеллом и представителями Международного Олимпийского комитета, в ходе которых был освещен ход подготовки к предстоящему в июне в Ашхабаде одному из этапов Кубка Дэвиса (зона Азии и Океании, IV группа).

ИП "ТУРКМЕНинформ"