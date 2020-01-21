Туркменский лидер провел заседание правительства

АШХАБАД, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров в цифровом формате.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты руководителей сфер банков и финансов, ТЭК, промышленности, энергетики, транспорта и связи, инфраструктуры, текстильной отрасли, сельского хозяйства, внешней политики, науки и образования, культуры и других, Государственной товарно-сырьевой биржи, национального парламента.

По итогам заседания Президент подписал постановления "Об утверждении структуры Центральной балансовой комиссии при Министерстве финансов и экономики Туркменистана", "О заключении Государственным концерном «Türkmengaz» контракта на оказание консалтинговых услуг".

ИП "ТУРКМЕНинформ"