Туркменская делегация отправилась в Венгрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация официальных и деловых кругов Туркменистана отправилась с визитом в Венгрию.

Целью поездки является участие в предстоящих в Будапеште очередном заседании туркмено-венгерской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и двустороннем бизнес-форуме, в ходе которых будут обсуждены общие и практические аспекты развития партнерства между двумя странами в сферах промышленности, банков и финансов, производства продуктов питания и сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"