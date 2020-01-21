В Ашхабад прибыл новый посол Турции

АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Тоган Орал, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, 20 января был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамммедовым и посетил туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, строительства, транспорта и связи, текстильной индустрии, спорта и туризма.

С августа 2015 по декабрь 2019 года турецкую дипмиссию в Ашхабаде возглавлял Мустафа Капуджу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"