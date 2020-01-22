Новый посол Кипра аккредитован в Туркменистане

АШХАБАД, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 января вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр (с резиденцией в Москве) Андреас Зинонос посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных встреч и переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Андреас Зинонос сменит в должности Леонидаса С. Маркидиса, который был аккредитован в Ашхабаде в феврале 2018 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"