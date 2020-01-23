Туркменский лидер назначил дипломатов

АШХАБАД, 23 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд назначений в составе дипломатического корпуса страны.

Так, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Итальянской Республике был назначен Тойлы Комеков, который с апреля 2018 года возглавлял туркменскую дипмиссию в Казахстане, а до этого работал председателем Государственного комитета по спорту (с сентября 2016 года), был послом в Азербайджане и Грузии (с 2013 года).

Бердымурат Реджепов, ранее работавший послом в Италии, Израиле, Испании, Греции и Постоянным представителем Туркменистана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, стал новым главой дипмиссии Туркменистана в Федеративной Республике Германия, сменив в должности Тойлы Атаева (одновременно он также являлся послом в Польше и Дании), который был назначен послом Туркменистана в Украине .

ИП "ТУРКМЕНинформ"