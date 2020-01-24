В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ

АШХАБАД, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 января в Ашхабаде было проведено очередное, 9-е заседание совместной туркмено-германской рабочей группы, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация деловых и правительственных кругов Германии во главе с заместителем руководителя Департамента внешней политики Министерства экономических дел и энергетики ФРГ.

Встреча была посвящен обсуждению вопросов развития взаимодействия между двумя странами в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, ТЭК, финансов и здравоохранения, подготовки кадров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"