Проведено заседание Кабинета Министров Туркменистана

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердмухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка мероприятия включала рассмотрение текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, проводимой работы по подготовке в 2022 году сплошной переписи населения и жилищного фонда страны, строительству пассажирских автовокзалов в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах и т.д.

По итогам встречи глава государства подписал постановления "О строительстве туркменского участка линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан", "Об утверждении состава межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны".

Кроме того, туркменский лидер поручил подписать Соглашение о строительстве линии электропередачи до туркмено-афганской границы, которое будет заключено между Министерством энергетики Туркменистана и компанией "TAPP-500 Power Transmission Line FZE", являющейся дочерним предприятием компании "Çalik Holding A.Ş." (Турция), о строительстве на первом этапе линии электропередачи напряжением 220 kW до туркмено-афганской границы по направлению Марыйская ГЭС - город Герат Исламской Республики Афганистан. Строительные работы начнутся в феврале 2020 года и завершатся в августе 2021 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"