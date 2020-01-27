Туркменский лидер направил послание коллеге из Турции

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В послании содержались соболезнования коллеге и всему народу дружественной страны в связи с гибелью множества людей при землетрясении на востоке Турции, слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"