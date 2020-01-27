Глава Туркменистана поздравил военнослужащих

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов страны с Днем защитников Отечества.

В поздравлении говорится:

"Поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Этот праздник – знак огромного доверия, безграничного уважения и заботы о военнослужащих и работниках военных и правоохранительных органов, оберегающих суверенитет Туркменистана, обеспечивающих целостность границ и конституционный строй, обороноспособность, безопасность, общественное спокойствие, исполнение национального законодательства.

Правовой статус постоянного нейтралитета страны дважды подтверждался Резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В 2020 году исполняется 25 лет со дня принятия ООН Резолюции "О постоянном нейтралитете Туркменистана". Концепцию по популяризации в мире значения осуществляемых масштабных проектов и программ развития, направленных на процветание страны и улучшение социально-бытовых условий жизни граждан, а также целей и задач внутренней и внешней политики, важных международных инициатив отражает девиз 2020 года – "Туркменистан – родина Нейтралитета".

При выполнении своих повседневных должностных обязанностей вы должны руководствоваться положениями Военной доктрины, определяющей военно-политические, военно-экономические и военно-стратегические основы обеспечения безопасности и целостности границ нашей страны. Вы должны стать достойными последователями великих туркменских сынов, продолжить их героический путь, осваивать боевые навыки и военное искусство.

Уверен, что вы всегда будете верны ответственной миссии, будете укреплять независимость и признанный мировым сообществом постоянный нейтралитет Туркменистана, защищать национальные интересы, гарантировать права и свободы граждан, обеспечивать спокойствие и сплоченность общества, укреплять основы демократического, правового светского государства. Уверен, что, при необходимости, вы будете готовы отдать свои жизни за эти священные идеалы!.

Туркменистан – государство, пропагандирующее гуманные принципы, в том числе и принципы здорового образа жизни. Через спорт мы стремимся объединять страны и народы, укреплять дружбу и братство. В 2017 году мы провели в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а в 2018 году – Чемпионат мира по тяжелой атлетике. В этом году мы принимаем Чемпионат Азии по футзалу, этап международных соревнований по теннису на Кубок Дэвиса, а также Чемпионат мира по самбо.

Уверен, что вы внесете достойный вклад в обеспечение высокого организационного уровня проведения этих мероприятий, будете участвовать и успешно выступите в соревнованиях, приумножив международный спортивный авторитет страны.

Государство будет уделять большое внимание укреплению и модернизации материально-технической базы военных и правоохранительных органов, созданию всех условий для достойной службы и отдыха защитников Родины".

ИП "ТУРКМЕНинформ"