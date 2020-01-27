advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
27.01.2020 / 20:09 msk / 22:09 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана поздравил военнослужащих
27.01.2020 11:14

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов страны с Днем защитников Отечества.

В поздравлении говорится:

"Поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Этот праздник – знак огромного доверия, безграничного уважения и заботы о военнослужащих и работниках военных и правоохранительных органов, оберегающих суверенитет Туркменистана, обеспечивающих целостность границ и конституционный строй, обороноспособность, безопасность, общественное спокойствие, исполнение национального законодательства.

Правовой статус постоянного нейтралитета страны дважды подтверждался Резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В 2020 году исполняется 25 лет со дня принятия ООН Резолюции "О постоянном нейтралитете Туркменистана". Концепцию по популяризации в мире значения осуществляемых масштабных проектов и программ развития, направленных на процветание страны и улучшение социально-бытовых условий жизни граждан, а также целей и задач внутренней и внешней политики, важных международных инициатив отражает девиз 2020 года – "Туркменистан – родина Нейтралитета".

При выполнении своих повседневных должностных обязанностей вы должны руководствоваться положениями Военной доктрины, определяющей военно-политические, военно-экономические и военно-стратегические основы обеспечения безопасности и целостности границ нашей страны. Вы должны стать достойными последователями великих туркменских сынов, продолжить их героический путь, осваивать боевые навыки и военное искусство.

Уверен, что вы всегда будете верны ответственной миссии, будете укреплять независимость и признанный мировым сообществом постоянный нейтралитет Туркменистана, защищать национальные интересы, гарантировать права и свободы граждан, обеспечивать спокойствие и сплоченность общества, укреплять основы демократического, правового светского государства. Уверен, что, при необходимости, вы будете готовы отдать свои жизни за эти священные идеалы!.

Туркменистан – государство, пропагандирующее гуманные принципы, в том числе и принципы здорового образа жизни. Через спорт мы стремимся объединять страны и народы, укреплять дружбу и братство. В 2017 году мы провели в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а в 2018 году – Чемпионат мира по тяжелой атлетике. В этом году мы принимаем Чемпионат Азии по футзалу, этап международных соревнований по теннису на Кубок Дэвиса, а также Чемпионат мира по самбо.

Уверен, что вы внесете достойный вклад в обеспечение высокого организационного уровня проведения этих мероприятий, будете участвовать и успешно выступите в соревнованиях, приумножив международный спортивный авторитет страны.

Государство будет уделять большое внимание укреплению и модернизации материально-технической базы военных и правоохранительных органов, созданию всех условий для достойной службы и отдыха защитников Родины".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Туркменистан передал эстафету председательства в СНГ
Объявлен девиз на 2020 год
Туркменистан готовится принять этап Кубка Дэвиса
В туркменской столице провели жеребьевку чемпионата Азии по футзалу-2020
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Речь Президента Гурбангулы Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 2 по 8 декабря
09.12.2019
Совместное заявление министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне на 26-й встрече Совета Министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ
Обзор прессы с 2 по 8 декабря
08.12.2019
Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 25 ноября по 1 декабря
02.12.2019
Речь Президента Туркменистана на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 25 ноября по 1 декабря
01.12.2019
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2020 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿