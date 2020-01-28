В Ашхабаде обсуждают вопросы обеспечения безопасности мореплавания на Каспии

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января в Ашхабаде открылось 6-е заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море, для участия в котором в Туркменистан прибыли представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

В течение 3 дней в ходе переговоров будут заслушаны предложения и инициативы сторон по выработке проекта документа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"