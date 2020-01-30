Глава МИД Туркменистана посетил ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов предпринял визит в Федеративную Республику Германия, который был организован с целью участия в прошедшей 28 января в Берлине конференции высокого уровня "Зеленая Центральная Азия", организованной с целью обсуждения инициативы Германии в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии по смягчению негативного воздействия изменения климата в странах ЦА и Афганистане.

В конференции приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ЦА, Германии и Афганистана.

В центре внимания форума были вопросы экологии и охраны окружающей среды, смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря, рационального использования ограниченных водных ресурсов, внедрения энергосберегающих и природоохранных технологий, а также сохранения биоразнообразия в регионе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"