В Ашхабаде обсудили изменения, вносимые в Основной закон страны

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Конституционной комиссии, которое было организовано с целью рассмотрения изменений, вносимых в Основной закон страны.

В частности, в ходе заседания была проанализирована работа по подготовке Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию, сообщалось о преобразовании Меджлиса Туркменистана в Национальный совет в связи с переходом на двухпалатную систему работы и предложен порядок формирования представительной палаты Национального Совета, определены полномочия палат будущего парламента.

На заседании Президент Туркменистана выступил с речью:

"Уважаемые члены Конституционной комиссии!



Как вам известно, на историческом заседании Халк Маслахаты Туркменистана, состоявшемся 25 сентября 2019 года, мы объявили о новом этапе конституционных реформ. Выдвинули инициативу по совершенствованию Основного Закона страны.



Главная цель данной инициативы заключается в совершенствовании деятельности Халк Маслахаты и создании исходя из этого двухпалатной системы законотворческого органа, учитывая при этом успехи, достигнутые в нашем обществе и мировой практике.



В контексте задач по обеспечению условий для дальнейшей демократизации общественной и государственной жизни, мы создали Конституционную комиссию, утвердив её состав соответствующим документом.



За прошедший период мы провели два заседания Конституционной комиссии Туркменистана. Первое заседание состоялось 4 октября, второе – 4 декабря 2019 года.



На первом заседании Комиссии нами был утверждён её рабочий план, а также определены конкретные задачи, стоящие перед членами Конституционной комиссии. Также нами были утверждены организационные вопросы деятельности Комиссии. На состоявшихся заседаниях мы заслушали отчеты о выполнении задач, предусмотренных рабочим планом Комиссии.



Хочу отметить, что за истекший период проделана конкретная работа по изучению и обобщению предложений, поступающих по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.



Следует подчеркнуть, что в период работы над проектом Меджлис Туркменистана находился в тесном взаимодействии с Кабинетом Министров, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами. Необходимо отметить проделанную эффективную работу по сбору и предварительному анализу предложений и идей, поступающих от граждан страны, политических партий, а также общественных объединений и органов местной власти.



В связи с этим данная деятельность проводилась с учетом предложений, поступающих от соответствующих министерств, отраслевых и научных учреждений, высших учебных заведений, общественных объединений и граждан. В результате проделанной работы подготовлен проект Конституционного Закона Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана".



С учетом проделанной работы, мы решили обсудить сегодня основные вопросы, связанные с совершенствованием Конституции страны. На нынешнем заседании Комиссии предлагается рассмотреть предварительный проект вышеназванного Конституционного Закона. Данный проект подготовлен на основе поставленных задач и с учетом поступающих предложений.



Уважаемые члены Конституционной комиссии!



Главная цель нашего нынешнего заседания заключается в предварительном обсуждении проекта Конституционного Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана". Данный проект разработан в рамках мер по реструктуризации законотворческого органа страны, расширению его полномочий и дальнейшему совершенствованию осуществляемой деятельности. Это приведет к наибольшей действенности Конституции, предоставив возможность успешного достижения целей по законодательному обеспечению всестороннего развития нашего общества и государства.



Наша основная цель – повышение роли и расширение полномочий Парламента независимой страны, дальнейшая демократизация всех сторон нашей жизни. И поэтому, отрадно отметить, что выдвинутые нами инициативы нашли свое наглядное отражение в конкретном законодательном акте, а именно в проекте Конституционного Закона Туркменистана.



Этот закон нацелен на укрепление и совершенствование конституционного строя нашего государства. После обсуждения данного закона со всем нардом, мы предусматриваем предложить его на рассмотрение очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана. Можем с уверенностью утверждать, что принятие данного Закона станет историческим событием для родной Отчизны и любимого народа. Это незабываемое событие станет новым и весьма важным этапом в Конституционном строительстве нашего суверенного государства, обозначив собой торжество демократических принципов в государственном управлении.



Хочу с удовлетворением отметить, что за прошедший короткий период Конституционной комиссией, Меджлисом Туркменистана, Кабинетом Министров, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, политическими партиями, общественными объединениями и органами государственной власти совместно с гражданами страны проделана необходимая работа по учету предложений, поступающих по совершенствованию Основного Закона.



В рабочие группы, созданные в Меджлисе Туркменистана, других органах государственной власти, политических и общественных объединениях, от различных учреждений и предприятий, организаций и граждан поступило множество предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.



Также на собраниях звучали выступления с поддержкой нашей инициативы. Все это свидетельствует о полной поддержке родным народом нашей инициативы о переводе представительного законотворческого органа государственной власти страны на качественно новую, двухпалатную систему.



Эти поступающие предложения анализируются в рабочей группе, в состав которой входят депутаты Меджлиса Туркменистана, ученые, представители министерств и отраслевых ведомств, политических партий, крупных общественных объединений, а также опытные специалисты. Это создает конкретные условия и возможности для отражения в законодательных актах изменений и дополнений, что будут внесены в Конституцию страны.



Изучение накопленного на данном направлении позитивного международного опыта и конкретизация в виде законодательных актов положений, что будут внесены в Конституцию Туркменистана, полностью соответствует демократическим нормам нашего народа, насчитывающим века.



Уважаемые члены Конституционной комиссии!



Сейчас хочу остановиться на конкретных положениях, которые предусматривается внести в Основной Закон.



В соответствии с поступающими многочисленными предложениями, горячую поддержку нашла наша инициатива о включении Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана в единую систему двухпалатного органа представительной законодательной власти. Поэтому в представленном на ваше рассмотрение документе предлагается исключить из Конституции Туркменистана статью под номером 61.



В связи с поступающими в Комиссию многочисленными предложениями и с учетом опыта стран с двухпалатным парламентом, мы пришли к выводу, что будет целесообразным назвать Национальный Парламент Национальным Советом Туркменистана, его законотворческую палату – Меджлисом, а представительную палату – Халк Маслахаты.



Уважаемые члены Конституционной комиссии!



Считаем, что будет верным, если при определении структуры Халк Маслахаты исходить из научно обоснованного анализа поступивших от населения предложений и международного опыта. В связи с этим считаем, что будет целесообразным определить общее число членов Халк Маслахаты Туркменистана из 56 человек.



Также в целях обеспечения интересов общества и государства в Основном Законе следует указать, что из каждого велаята и города Ашхабада в равной степени, а именно 8 человек избираются в состав Халк Маслахаты путем тайного голосования на соответствующих заседаниях халк маслахаты велаятов и города Ашхабада. Считаем также правильным указать, что Президентом Туркменистана в эту структуру назначается 8 членов из числа граждан с богатым жизненным опытом, имеющих большой авторитет и особые заслуги в различных направлениях государственной и общественной деятельности.



Такой порядок формирования состава Халк Маслахаты будет иметь важное значение в расширении полномочий и повышении престижа халк маслахаты велаятов и города Ашхабада, укреплении их роли в туркменском обществе в качестве влиятельных, местных представительных органов, имеющих право формирования состава Халк Маслахаты.



Считаю, что назначение определенной части членов Халк Маслахаты Президентом Туркменистана обогатит в новом содержательном плане такие демократические принципы нашего народа, как справедливость, равенство, гуманизм в соответствии с современными требованиями развития общества и государства.



Исходя из соответствующего принципа, сформированного нашими предками в управлении обществом, для того, чтобы выбирать и назначать людей с богатым жизненным и трудовым опытом, считаю, что будет целесообразным, если указать в проекте Конституции, что в члены Халк Маслахаты сроком на 5 лет может быть избран и назначен гражданин Туркменистана, которому исполнилось 30 лет, с высшим образованием, постоянно проживающий в стране в течение последних десяти лет.



А говоря о Меджлисе Туркменистана, считаю, что будет верным на основании позитивного опыта, накопленного им по организации в стране законотворческой деятельности, оставить прежние конституционные нормы о количестве депутатов и сроке их полномочий. В настоящее время в рамках законодательства Туркменистана сроки полномочий функционирующих в нашем независимом государстве представительных органов составляют 5 лет.



Это также будет соответствовать признанной позитивной практике проведения выборов депутатов и законодательству о выборах. Вместе с тем, предлагается внести в Основной Закон положение о недопущении к избранию и работе одного и того же человека в одно и то же время в обеих платах Национального парламента. Данное положение будет иметь важное значение в обеспечении в стране демократических инициатив и социальной справедливости.



Уважаемые члены Конституционной комиссии!



Также думаю, что будет целесообразным внести в Конституцию Туркменистана положение о том, что заседания палат проводятся раздельно. Допускается делать исключение из данного положения в тех случаях, когда Президент Туркменистана выступает с ежегодным обращением к туркменскому народу и Парламенту о положении в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики, также, когда в Парламенте выступают руководители зарубежных государств. В таких случаях предусматривается проведение совместных заседаний.



Согласно опыту многих стран мира, в случае, когда Президент страны по какой-либо причине не имеет возможности исполнять свои обязанности, как правило, его полномочия переходят Председателю представительной палаты Парламента. Считаю, что будет правильным, если и мы, исходя из подобной позитивной международной практики, изложим в Основном Законе, что в случае, когда Президент страны по какой-либо причине не имеет возможности исполнять свои обязанности, до избрания Президента его полномочия переходят Председателю Халк Маслахаты.



Также считаю, что будет целесообразным указать, что председатель Верховного суда Туркменистана, Генеральный прокурор, министры внутренних дел и юстиции назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана с получением согласия Халк Маслахаты.



В соответствии с позитивной международной практикой и накопленным в стране законотворческим опытом, в проекте Основного Закона предлагается изложить следующие полномочия Халк Маслахаты:



1) одобрять или отказывать в одобрении принятых Меджлисом Конституции, конституционных законов и других законов;



2) рассматривать принятый Меджлисом Закон Туркменистана по вопросам Государственного бюджета Туркменистана;



3) решать вопросы о проведении всенародных референдумов;



4) по предложению Президента Туркменистана рассматривать вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда Туркменистана, Генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции;



5) награждать Президента Туркменистана государственными наградами, присваивать ему воинские и другие государственные звания;



6) решать вопрос об изменении Государственной границы Туркменистана;



7) рассматривать вопросы мира и безопасности;



8) решать прочие вопросы, отнесенные Конституцией и законами к полномочиям Халк Маслахаты.



А к полномочиям Меджлиса считается необходимым внести следующее:



1) рассматривать и принимать проекты Конституции, конституционных законов и других законов, осуществлять надзор над исполнением принятых законов и предоставление их официального разъяснения;



2) рассматривать вопрос об одобрении программы деятельности Кабинета Министров;



3) рассматривать вопрос об утверждении Государственного бюджета Туркменистана и отчета о его выполнении;



4) рассматривать приоритетные направления внутренней и внешней политики государства, а также программы политического, экономического, социального и культурного развития страны;



5) назначать выборы Президента Туркменистана, депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей;



6) по предложению Президента Туркменистана выбирать уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане;



7) учреждать государственные награды;



8) утверждать и аннулировать международные договора;



9) решать вопрос изменения административно-территориального деления Туркменистана;



10) определять соответствие Конституции нормативно-правовых актов органов государственной власти;



11) решать прочие вопросы, отнесенные Конституцией и законами к полномочиям Меджлиса.



Уважаемые члены Конституционной комиссии!



Хочу также отметить важное значение вопросов, стоящих перед Конституционной комиссией в плане четкого определения в Конституции Туркменистана порядка принятия законов. В соответствии с поступающими предложениями и с учетом международного опыта, считаю, что будет целесообразным, если изложить в Основном Законе, что право на законотворческую инициативу относится к Президенту Туркменистана, членам Халк Маслахаты, депутатам Меджлиса, Кабинету Министров и Верховному суду.



Думаю, будет целесообразным также внести положение о том, что принятые Меджлисом законы должны быть направлены на рассмотрение Халк Маслахаты для одобрения. Потому что значимость Халк Маслахаты приумножается в том аспекте, что принятые Меджлисом законы рассматриваются им с точки зрения определения общегосударственных интересов превыше всего. В случае поддержки голосами больше половины членов Халк Маслахаты, данный закон направляется Президенту Туркменистана на подпись.



Считаю, что будет правильным, если в Основной Закон внести положение о том, что неодобренный Халк Маслахаты Закон заново рассматривается в Меджлисе, а также в случае его принятия в прежней версии большинством не менее двух третьих голосов от общего числа депутатов, данный законодательный акт считается принятым.



Считаем целесообразным подобное положение и с точки зрения слаженного функционирования двух палат, нацеленного на координирование работы друг друга в интересах государства и общества.



Уважаемые члены Конституционной комиссии!



Хочу еще раз отметить, что в проводимой в данной сфере работе тесно участвует и оказывает поддержку наш родной народ. В целях полного и всестороннего учета общественного мнения предлагаю в течение февраля полностью опубликовать в средствах массовой информации Конституционный Закон Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана" для всенародного обсуждения.



В связи с переходом на качественно новую двухпалатную структуру Парламента внесение изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана станет важным историческим событием в общественно-политической жизни страны, наглядным подтверждением успешного претворения в жизнь нашего гуманного принципа "Государство – для человека!". А это будет иметь особое содержательное значение в Году "Туркменистан – Родина нейтралитета".



В связи с принятием нового проекта Конституции необходимо в будущем проанализировать имеющиеся законы и внести в них соответствующие изменения. Эту работу нужно будет в установленном порядке проделать Рабочей группе, созданной в Меджлисе Туркменистана.



Уважаемые члены Конституционной комиссии!

Уважаемые участники заседания!



Преобразованию системы законотворческой власти страны туркменское общество проявляет большой интерес, активно участвуя в этом процессе. И потому мы должны достичь того, чтобы ни одна инициатива нашего народа не осталась без внимания, а люди должны жить, осознавая, что их мнение всегда имеет важное значение.



С участием депутатов Меджлиса, ученых и соответствующих специалистов, в необходимых случаях освещая данные вопросы в СМИ, следует продолжать агитационно-просветительскую и разъяснительную работу.



Уважаемые члены Конституционной комиссии!

Уважаемые участники заседания!



Реформирование законотворческого органа страны предоставит возможность представлять Национальному парламенту все слои туркменского общества, решать назревшие вопросы времени, существенно улучшить положение по подготовке и применению законов. Новый законотворческий орган будет иметь важное значение в дальнейшей демократизации государственной и общественной жизни, полном утверждении принципов социальной справедливости.



Уважаемые участники заседания!



В обсужденном нами сегодня проекте учтены все предложения, поступившие от рабочих групп, созданных в министерствах, отраслевых и научных ведомствах, общественных объединениях, а также граждан. В связи с этим для того, чтобы весь наш народ обсудил Закон Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана", предлагаю полностью опубликовать его в средствах массовой информации.



Нужно будет еще раз глубоко изучить предложения, что поступят после публикации проекта, и продолжать работу по подготовке окончательного проекта Конституционного Закона. Окончательный проект Конституционного Закона мы представим на рассмотрение предстоящего заседания Халк Маслахаты. С этой целью поручаю Меджлису Туркменистана после всенародного обсуждения проекта Конституционного Закона подготовить его окончательную версию на рассмотрение заседания Конституционной комиссии, что состоится в июле.



Продолжение эффективной работы по изучению национального и мирового опыта конституционного законодательства и обеспечение широкого участия народной общественности в обсуждении предлагаемого проекта является основной задачей, стоящей перед нами в настоящее время. Также с участием депутатов, представителей политических партий и общественных объединений, соответствующих специалистов министерств, отраслевых и научных ведомств следует продолжать встречи с общественностью на местах.



В целом, нужно полностью донести до сведения народа работу, проводимую по совершенствованию Конституции независимого нейтрального государства. Убежден, что члены Конституционной комиссии и созданная в Меджлисе Рабочая группа будут и впредь работать слаженно, с честью выполнив стоящие задачи по подготовке окончательного проекта данного Закона".

ИП "ТУРКМЕНинформ"