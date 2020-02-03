В Ашхабаде обсуждены правовые аспекты проведения поисково-спасательных работ на Каспии

АШХАБАД, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января в Ашхабаде в Министерстве иностранных дел Туркменистана начала двухдневную работу 2-я встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств - Туркменистана, Ирана, Азербайджана, Казахстана и России.

Встреча была организована с целью дальнейшего обсуждения вопросов по выработке проекта Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере поиска и спасания на Каспийском море.

ИП "ТУРКМЕНинформ"