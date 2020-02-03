Глава Туркменистана провел заседание Государственного совета безопасности

АШХАБАД, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности.

Заседание было посвящено актуальным вопросам деятельности военных и правоохранительных органов страны и реорганизации состава Госсовета безопасности в соответствии с принятым на днях Меджлисом Туркменистана новым законом "О Государственном совете безопасности Туркменистана", которым, в частности, была введена должность вице-премьера по безопасности, военным и правовым вопросам, который также одновременно будет являться секретарем Государственного совета безопасности.

На новый пост туркменский лидер назначил генерал-лейтенанта полиции, ректора Института Министерства внутренних дел Чарымырата Аманова (институт теперь возглавит его прежний заместитель по строевой подготовке и воспитательной работе подполковник полиции Нурмырат Ковусов).

ИП "ТУРКМЕНинформ"