Посол Индии завершает свое пребывание в Ашхабаде

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января МИД Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Азар Абул Хасан Хан.

В ходе переговоров посол завершил о завершении срока своего пребывания в должности (с февраля 2018 года), а также стороны обозначили актуальные направления развития сотрудничества между двумя странами, среди которых были названы политика, торговля и экономика, ТЭК, энергетика, транспорт и связь, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, ИКТ, туризм, спорт, наука, образование, культура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"