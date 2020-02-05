Глава государства подписал ряд документов

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров в цифровом формате.

В ходе мероприятия был заслушан ряд отчетов вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в различных отраслях национальной экономики. Отдельное внимание было уделено вопросам совершенствования работы энергетической отрасли страны.

В данной связи, глава государства подписал следующие документы:

Постановление, согласно которому Государственный концерн "Türkmengaz" заключит с малазийской компанией "Serba Dinamik Sdn.Bhd" контракт на закупку необходимого оборудования для строительства туркменского участка газопровода "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия", включая комплект оборудования для газоизмерительной станции;

Постановление о разрешении Государственной электроэнергетической корпорации "Türkmenenergo" Министерства энергетики Туркменистана заключить контракты с зарубежными компаниями для приобретения необходимого оборудования, материалов и автотехники для строительства высоковольтных линий электропередачи и станций "Ахал – Балкан" и "Балкан – Дашогуз". В соответствии с документом турецкая компания "Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş." осуществит необходимое проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию систем телемеханики, коммуникаций и программное обеспечение для линий электропередачи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"