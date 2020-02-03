Делегация Туркменистана посетила Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила двухдневный визит в Исламскую Республику Афганистан.

Поездка была предпринята с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, проведения встреч с Президентом ИРА Мохаммадом Ашрафом Гани и другими официальными лицами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"