Глава МИД Туркменистана посетил Ташкент

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 февраля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов наряду со своими коллегами из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана принял участие в прошедшей в Ташкенте министерской встрече в формате "С5+1" (Центральная Азия и США). США представил Государственный секретарь США Майкл Помпео.

В ходе мероприятия были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, охраны окружающей среды и экологии, рассмотрены вопросы обеспечения региональной безопасности и оказаняи содействия урегулированию ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"