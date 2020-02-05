Ашхабад посетила делегация МИД РФ

АШХАБАД, 5 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 февраля в МИД Туркменистана были проведены туркмено-российские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, курирующих проблематику международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, для участия в которых в страну прибыла делегация внешнеполитического ведомства России во главе с заместителем министра Олегом Сыромолотовым.

В ходе встречи состоялось предметное обсуждение вопросов развития сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, таких как ООН и ее Совет Безопасности.

Стороны также провели обмен мнениями о состоянии глобальных и региональных террористических угроз, исходящих с территории Афганистана, Ближнего Востока и Северной Африки, обсудили тему транснациональной преступности на Каспии. Были внесены предложения по укреплению сотрудничества в сфере обмена экспертными навыками, информационными данными в рамках обеспечения международной информационной безопасности, выявления и пресечения источников и каналов финансирования терроризма и противодействия распространению террористической и экстремистской идеологии в интернет-среде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"