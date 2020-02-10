Глава государства заслушал отчеты руководителей регионов и столицы

АШХАБАД, 7 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с хякимами города Ашхабада и велаятов.

На повестку дня мероприятия были вынесены вопросы подготовки инвестиционной программы на 2020 год, реализации уже принятых государственных программ и проектов, хода благоустройства столицы и социально-экономического развития регионов, строительства объектов промышленного и социально-культурного назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"