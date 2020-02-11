Глава МИД Туркменистана вернулся из Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов завершил визит в Баку, где наряду с коллегами из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии принял участие в прошедшем 6 февраля в азербайджанской столице внеочередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание было посвящено обсуждению вопросов развития сотрудничества стран региона в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта и транзита, энергетики, технологий, малого и среднего бизнеса, туризма, культуры, науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"