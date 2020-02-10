В Ашхабад прибыл новый посол Евросоюза

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В субботу ведомство внешней политики Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза Диего Руиз Алонсо, который возглавил открытое в минувшем году в Ашхабаде посольство ЕС.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Туркменистана с европейскими странами по всему спектру направлений.

Документ о создании Делегации Европейского Союза в Туркменистане был подписан в июле минувшего года в рамках визита в страну Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини.

ИП "ТУРКМЕНинформ"