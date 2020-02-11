Туркменский лидер назначил представителя страны при Европейском Союзе

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Чары Атаева, возглавляющего туркменскую дипмиссию в Бельгии, руководителем представительства Туркменистана при Европейском Союзе.

Чары Атаев является Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия с июля 2018 года. До этого он являлся послом в Таджикистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"