В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Румынии

АШХАБАД, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля в МИД Туркменистана были проведены туркмено-румынские консульские консультации. Румынскую сторону на переговорах возглавил Генеральный директор консульского департамента МИД Мунтеан Валентин Чиприан.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы совершенствования работы консульских учреждений, развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики. экономики и торговли, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"