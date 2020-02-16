Туркменский лидер провел встречу с генеральным директором ПАО "КАМАЗ"

АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад генеральным директором ПАО "КАМАЗ" (Татарстан, Россия) Сергеем Когогиным.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по поставке в Туркменистан различной грузовой техники марки "КАМАЗ" для различных сфер национальной экономики, ее дальнейшему сервисному обслуживанию.

ИП "ТУРКМЕНинформ"