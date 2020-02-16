Туркменистан посетила делегация Санкт-Петебурга

АШХАБАД, 14 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля в Ашхабад прибыла с двухдневным визитом представительная делегация Российской Федерации во главе с губернатором города Санкт-Петербург Александром Бегловым.

13 делегация была принята Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и посетила ведомство иностранных дел Туркменистана, хякимлик Ашхабада, туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу имени А.С.Пушкина.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Санкт-Петербургом в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, ТЭК, энергетики, судостроения, транспорта и дорожно-транспортного строительства, технологий, спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"