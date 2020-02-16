Туркменистан установил дипломатические отношения с Гренадой

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 февраля в Москве в здании посольства Туркменистана в России была проведена церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Гренадой.

Таким образом, Гренада стала 147-м государством, с которым у Туркменистана имеются дипломатические связи.



Гренада является одной из самых маленьких стран Америки, ее площадь составляет всего 344 квадратных километра. Это государство расположено на одноименном острове и на небольших островах Южные Гренадины в группе Малых Антильских островов в Карибском море. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал–губернатором. Численность населения — 110 тыс. человек (почти 90% живет на острове Гренада). Официальный язык — английский. Столица — Сент-Джорджес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"