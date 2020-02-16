Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Туркменистана

Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Туркменистана16.02.2020 14:52
АШХАБАД, 16 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны в цифровом формате.
На повестку дня были вынесены отчеты по итогам развития различных сфер национальной экономики за январь текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, о ходе строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, реализации принятых национальных программ, работе Меджлиса.
ИП "ТУРКМЕНинформ"