Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Туркменистана

АШХАБАД, 16 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны в цифровом формате.

На повестку дня были вынесены отчеты по итогам развития различных сфер национальной экономики за январь текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, о ходе строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, реализации принятых национальных программ, работе Меджлиса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"