Туркменский лидер поздравил жителей Геоктепинского этрапа

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к жителям Геоктепинского этрапа, который победил в конкурсе на лучший этрап по итогам минувшего года.

В обращении говорилось:

"Поздравляю вас и население велаята с награждением денежной премией в размере одного миллиона американских долларов хякимлика Геоктепинского этрапа Ахалского велаята, ставшего победителем конкурса по достижению наивысших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям по итогам 2019 года.

Наряду со всеми велаятами и этрапами страны, мы уделяем большое внимание социально-экономическому развитию и Геоктепинского этрапа, повышению благосостояния его населения, благодаря чему здесь достигаются хорошие показатели по всем направлениям. В результате осуществляемых в сельском хозяйстве реформ, дайхане этрапа выращивают богатые урожаи пшеницы, хлопчатника, овощебахчевых и плодовых культур. Высокие рубежи достигаются в социально-культурной сфере.

Из года в год повышается уровень жизни населения этрапа. Здесь строятся и сдаются в эксплуатацию новые школы, детские сады и объекты социально-культурного назначения. Преображаются сёла, создаётся необходимая для населения социальная инфраструктура. В эти дни в этрапе высокими темпами ведётся строительство новой средней школы, больницы, водоочистительной установки, современного села. Реконструируются дороги. В результате, создаются сотни дополнительных рабочих мест.

Предприниматели, строя теплицы по производству различной продовольственной продукции, птицеводческий комплекс, животноводческие хозяйства, вносят достойный вклад в развитие этрапа.

В настоящее время на его территории возводится административный центр Ахалского велаята. В скором времени здесь появится новый современный город со всей инфраструктурой, где будут созданы оптимальные социально-бытовые условия для работы и отдыха.

Мы поставили перед собой высокие задачи, решение которых обеспечит индустриальное развитие страны и её вывод в ряд передовых государств мира, а также значительно повысит уровень жизни народа. Для успешного решения обозначенных задач нам всем необходимо неутомимо трудиться. Мы должны приумножать авторитет нашего независимого нейтрального государства на международной арене.

Убеждён, что и в будущем труженики Геоктепинского этрапа активно включатся в решение этих ответственных задач, будут и впредь добиваться высоких результатов и успехов во всех областях, внесут весомый вклад в реализацию Программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы".

ИП "ТУРКМЕНинформ"