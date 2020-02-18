В Ашхабад прибыл новый посол Сомали

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Сомали в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) Джама Абдуллахи Мухаммед, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, посетил ведомство иностранных дел Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджжлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"