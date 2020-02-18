Глава МИД Туркменистана провел встречу с региональным представителем МОМ

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 февраля глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад региональным координатором Международной организации по миграции по Центральной Азии, Главой представительств МОМ в Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане Зейналом Гаджиевым.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов сотрудничества между Туркменистаном и МОМ в сферах противодействия торговле людьми, реагирования на чрезвычайные ситуации, включая снижение рисков стихийных бедствий, предоставления гуманитарной помощи нуждающимся.

ИП "ТУРКМЕНинформ"