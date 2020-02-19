Туркменский лидер провел беседу с коллегой из России

Туркменский лидер провел беседу с коллегой из России19.02.2020 11:14
АШХАБАД, 19 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе беседы главы двух государств обсудили актуальные аспекты дальнейшего развития туркмено-российского диалога по приоритетным направлениям, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.
ИП "ТУРКМЕНинформ"