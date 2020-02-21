Посол Туркменистана приступил к работе в ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Федеративной Республике Германия Бердымурат Реджепов вручил в Берлине свои верительные грамоты Федеральному Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

По окончании церемонии глава государства и посол обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Бердымурат Реджепов ранее работал послом в Италии, Израиле, Испании, Греции и являлся Постоянным представителем Туркменистана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Решение о его назначении в ФРГ было проведено главой государства в январе текущего года.

На посту главы дипмиссии Туркменистана в Федеративной Республике Германия он сменил в должности Тойлы Атаева (одновременно он также являлся послом в Польше и Дании), который был назначен послом Туркменистана в Украине.

ИП "ТУРКМЕНинформ"