В МИД Туркменистана прошли встречи с представителями структур ООН

АШХАБАД, 21 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 февраля заместитель главы ведомства иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с делегацией Фонда ООН в области народонаселения во главе со страновым директором в Туркменистане Джулией Валезе.

Встреча была посвящена вопросам развития двустороннего сотрудничества в области оказания социальной защиты, в том числе, мигрантам и лицам без гражданства, сферах репродуктивного здоровья, планирования семьи и детского развития.

В тот же день Вепа Хаджиев провел встречу с главным специалистом Бюро Международной организации труда (МОТ) в Восточной Европе и Центральной Азии Лео Сиббелем, с которым обсудил вопросы дальнейшего развития в Туркменистане системы охраны труда.

ИП "ТУРКМЕНинформ"