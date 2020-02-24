Глава ведомства промышленности и строительного производства Туркменистана посетил Россию

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 17 по 20 февраля министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухаммедов посетил Российскую Федерацию.

Программа поездки включала посещение Республики Татарстан и города Санкт-Петербург.

В рамках пребывания в Казани 17-18 февраля глава строительного ведомства провел встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и другими официальными лицами республики, в ходе которых обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, промышленности, строительства, а также туркменская делегация посетила ряд предприятий Татарстана.

18-20 февраля Сердар Бердымухаммедов провел в Санкт-Петербурге встречи с губернатором Александром Бегловым, руководителями ряда министерств и ведомств, а также профильных компаний и предприятий.

По итогам визит был подписан пакет двусторонних документов о сотрудничестве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"