Состоялось заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено текущим вопросам государственной жизни.

В режиме видеоконференции вице-премьеры представили главе государства отчеты о текущем положении дел во вверенных им отраслях национальной экономики, ходе подготовки к запланированным мероприятиям, строительства объектов социального и экономического назначения.

По итогам заседания туркменский лидер поставил подписи под

постановлением о финансировании проектов, реализуемых предпринимателями – физическими и юридическими лицами,

постановлением о реализации программ развития сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых в аграрном секторе преобразований,

постановлением об утверждении Уставов редакций газет и журналов, учредителем которых является Кабинет Министров,

постановлением об утверждении Программы оказания Туркменистаном гуманитарной помощи Исламской Республике Афганистан в 2020-2022 годах,

постановлениями об утверждении положений о Министерстве текстильной промышленности и Гособъединении "Türkmenhaly", а также структуры их центральных аппаратов,

постановлением о создании Межведомственной комиссии по подготовке к проведению мероприятия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по взаимной оценке национальной системы Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"