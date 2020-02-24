Состоялось заседание правительства Туркменистана

Состоялось заседание правительства Туркменистана23.02.2020 12:41
АШХАБАД, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено текущим вопросам государственной жизни.
В режиме видеоконференции вице-премьеры представили главе государства отчеты о текущем положении дел во вверенных им отраслях национальной экономики, ходе подготовки к запланированным мероприятиям, строительства объектов социального и экономического назначения.
По итогам заседания туркменский лидер поставил подписи под
- постановлением о финансировании проектов, реализуемых предпринимателями – физическими и юридическими лицами,
- постановлением о реализации программ развития сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых в аграрном секторе преобразований,
- постановлением об утверждении Уставов редакций газет и журналов, учредителем которых является Кабинет Министров,
- постановлением об утверждении Программы оказания Туркменистаном гуманитарной помощи Исламской Республике Афганистан в 2020-2022 годах,
- постановлениями об утверждении положений о Министерстве текстильной промышленности и Гособъединении "Türkmenhaly", а также структуры их центральных аппаратов,
- постановлением о создании Межведомственной комиссии по подготовке к проведению мероприятия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по взаимной оценке национальной системы Туркменистана.
ИП "ТУРКМЕНинформ"