Туркменский лидер посетил Лебапский велаят

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 24 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую пятницу Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил поездку в Лебапский велаят страны.

Визит был предпринят с целью участия в торжественной церемонии открытия главной мечети велаята, которая была построена в юго-восточной части Туркменабата - административного центра региона. Возведение мечети началось в июне 2015 года.

Глава государства принял участие в ритуальных мероприятиях и пообщался с представителями общественности, после чего возвратился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"