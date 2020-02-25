Глава государства заслушал отчеты руководителей велаятов

Глава государства заслушал отчеты руководителей велаятов25.02.2020 11:39
АШХАБАД, 25 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по цифровой видеосвязи с главами администраций Ашхабада и велаятов страны.
В рамках мероприятия хякимы представили отчеты о ходе подготовки к новому сельскохозяйственному сезону, работе коммунальных служб по уборке после зимы и организации новой озеленительной кампании, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.
ИП "ТУРКМЕНинформ"