Глава государства заслушал отчеты руководителей велаятов

АШХАБАД, 25 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по цифровой видеосвязи с главами администраций Ашхабада и велаятов страны.

В рамках мероприятия хякимы представили отчеты о ходе подготовки к новому сельскохозяйственному сезону, работе коммунальных служб по уборке после зимы и организации новой озеленительной кампании, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"