Глава Туркменистана провел совещание с руководителями сферы здравоохранения

АШХАБАД, 26 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с вице-премьером, председателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней Пурли Агамырадовым и министром здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухамметом Аманнепесовым.

Встреча была организована с целью обсуждения комплекса мер по предотвращению проникновения в страну коронавируса, которые включают профилактику инфекционных заболеваний, контроль и карантин прибывающих из-за рубежа граждан, ограничение выезда туркменистанцев в государства, где зарегистрированы очаги этого заболевания, медицинские осмотры в аэропортах, во всех государственных пограничных зонах, на морских, автомобильных и железнодорожных путях страны, контроль над ввозом продуктов питания, товаров народного потребления, доставляемых из-за рубежа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"