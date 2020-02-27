Туркменский лидер провел рабочее совещание

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с руководителями Меджлиса, сфер культуры, образования, СМИ, а также Национального центра профсоюзов, Союза женщин, Молодежной организации имени Махтумкули.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов реализации в стране молодежной политики, которые включают условия для поддержки молодых семей, обеспечения занятости молодежи, организации их досуга и отдыха.

ИП "ТУРКМЕНинформ"