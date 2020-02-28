В Ашхабад прибыла делегация Афганистана

АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация правительственных и деловых кругов Исламской Республики Афганистан.

27 февраля в Ашхабаде был проведен туркмено-афганский бизнес-форум, организованный с целью обсуждения практических аспектов развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, энергетики, транспорта, логистики и коммуникаций, промышленности, ТЭК, строительства и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"