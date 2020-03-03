Кабинет Министров Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 29 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в цифровом формате очередное заседание правительства страны.

Повестка дня мероприятия включала отчеты вице-премьеров о текущем положении дел в сферах страховой деятельности, ТЭК, промышленности, строительства и инфраструктуры, сельского хозяйства, ИКТ, науки, образования, культуры, здравоохранения, ходе подготовки к празднованию 8 марта и другим запланированным мероприятиям и праздничным датам, строительства объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"