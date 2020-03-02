Глава МИД Туркменистана посетил Катар

Глава МИД Туркменистана посетил Катар01.03.2020 12:14
НОВОСТИ В МИРЕ, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 февраля глава ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов совершил рабочий визит в Катар.
Поездка была предпринята с целью участия в состоявшихся в Дохе туркмено-катарских политических консультациях по линии МИД, проведения встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.
В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия на международной арене.
ИП "ТУРКМЕНинформ"