Глава МИД Туркменистана посетил Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 февраля глава ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов совершил рабочий визит в Катар.

Поездка была предпринята с целью участия в состоявшихся в Дохе туркмено-катарских политических консультациях по линии МИД, проведения встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия на международной арене.

ИП "ТУРКМЕНинформ"