Рассмотрено развитие нефтегазовой отрасли Туркменистана

Рассмотрено развитие нефтегазовой отрасли Туркменистана04.03.2020 10:53
АШХАБАД, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с руководителями, курирующими сферу ТЭК страны.
Повестка встречи включала рассмотрение актуальных вопросов развития отрасли, включая внедрение новых технологий и модернизацию производства, подготовку специалистов, поиск и разработку новых месторождений, диверсификацию экспортных маршрутов, привлечение опыта и развитие сотрудничества с зарубежными компаниями и партнерами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"