Названы лауреатки ежегодного конкурса

АШХАБАД, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 марта в Ашхабаде была проведена церемония подведения итогов традиционного конкурса "Женщина года", который проводится Союзом женщин Туркменистана с целью выявления лучших представительниц в различных сферах общественной жизни страны.

В ходе церемонии были названы победительницы в 7 номинациях:

"За высокие профессиональные способности" - Перзана Бабаева, заведующая отделом по работе с сотрудниками и местными органами самоуправления хякимлика Серахсского этрапа,

"За восстановление и сохранение искусства национального художественного рукоделия" - Айнагозель Сувханова, ковровщица Сакарчагинского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия,

"За распространение духовных ценностей и национального культурного наследия" - Дурджемал Чанлыева, старший преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой,

"За достижения в воспитании детей" - Бахаргуль Языева, врач-реаниматолог Центра охраны здоровья матери и ребенка Дашогузского велаята,

"За работу по укреплению обороны страны и законности в обществе" - Арзыгуль Маммедова, заместитель командира по воспитательной работе одной из воинских частей Лебапского велаята,

"За вклад в развитие села" - Шабиби Гокиева, арендатор дайханского объединения Пурнувар этрапа Сердар Балканского велаята,

"За успехи в предпринимательстве" - Гурбанджемал Аннагылыджова, представительница Марыйского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"