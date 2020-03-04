Названы лауреатки ежегодного конкурса

Названы лауреатки ежегодного конкурса04.03.2020 12:00
АШХАБАД, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 марта в Ашхабаде была проведена церемония подведения итогов традиционного конкурса "Женщина года", который проводится Союзом женщин Туркменистана с целью выявления лучших представительниц в различных сферах общественной жизни страны.
В ходе церемонии были названы победительницы в 7 номинациях:
- "За высокие профессиональные способности" - Перзана Бабаева, заведующая отделом по работе с сотрудниками и местными органами самоуправления хякимлика Серахсского этрапа,
- "За восстановление и сохранение искусства национального художественного рукоделия" - Айнагозель Сувханова, ковровщица Сакарчагинского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия,
- "За распространение духовных ценностей и национального культурного наследия" - Дурджемал Чанлыева, старший преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой,
- "За достижения в воспитании детей" - Бахаргуль Языева, врач-реаниматолог Центра охраны здоровья матери и ребенка Дашогузского велаята,
- "За работу по укреплению обороны страны и законности в обществе" - Арзыгуль Маммедова, заместитель командира по воспитательной работе одной из воинских частей Лебапского велаята,
- "За вклад в развитие села" - Шабиби Гокиева, арендатор дайханского объединения Пурнувар этрапа Сердар Балканского велаята,
- "За успехи в предпринимательстве" - Гурбанджемал Аннагылыджова, представительница Марыйского велаята.
ИП "ТУРКМЕНинформ"